У Дніпрі затримали банду грабіжників і вилучили у них гранатомет

У Дніпрі поліція затримала угрупування, яке займалося розбоєм, пограбуваннями та крадіжками з приватних домоволодінь і квартир.

Спецоперація пройшла 6 жовтня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Дніпрі затримали банду грабіжників Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"6 жовтня співробітники карного розшуку Дніпровського відділу поліції із залученням спецназу "КОРД" затримали чотирьох активних учасників групи, які здійснювали розбої, пограбування та крадіжки з приватних домоволодінь і квартир", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що до складу групи входили раніше судимі за подібні злочини мешканці Дніпра від 20 до 35 років.

Під час затримання у підозрюваних вилучили вилучили гранатомет, п'ять пістолетів, набої до них, а також речові докази скоєних злочинів.

Зброя та боєприпаси направлені на експертизу.

Також правоохоронці вилучили автомобілі "BMW" і "Hyundai Elantra", які використовувалися при скоєнні злочинів.

За вказаними фактами порушено кримінальні справи за ч. 3 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Наразі вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру і обрання запобіжного заходу.

За вказані злочини їм загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Правоохоронці встановлюють інших учасників злочинного угруповання.

У підозрюваних вилучили гранатомет Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вилучене направили на експертизу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Затриманим загрожує до 12 років в'язниці Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що правоохоронцям вдалося затримати ключового фігуранта злочинної організації, яка займалася виробництвом, зберіганням і збутом наркотичних речовин в Кривому Розі. Ватажок наркобанди був оголошений в міжнародний розшук.

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