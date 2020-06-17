У Дніпрі засудять небезпечних злочинців, які викрадали людей

У Дніпрі 17 червня прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт, щодо шістьох учасників організованої злочинної групи.

Вони скоїли кілька важких злочинів: викрадення людей, вимагання у них грошей, угон автівок, незаконне поводження з вогнепальною зброєю, повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області.

Як стало відомо, в січні поточного року учасники ОЗГ прибули в село Мар'янське Апостолівського району і напали на двох місцевих жителів.

Підозрювані, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили місцевого жителя і його приятеля сісти в автомобіль, де почали вимагати гроші.

Чоловіки віддали зловмисникам 60 тисяч гривень. Але ця сума нападників не задовольнила. Вони знали про те, що один з потерпілих повинен отримати ще 40 тисяч гривень від свого знайомого. Злочинці вирішили вистежити чоловіка і відібрати зазначену суму. Однак довести свій задум до кінця їм завадили перехожі.

У лютому поточного року озброєні чоловіки заволоділи автівкою і грошима машканця Дніпра, посадили його на заднє сидіння, але при русі останній привернув увагу патрульних поліцейських.

Намагаючись сховатися від правоохоронців, лідер угруповання порушив правила безпеки дорожнього руху та скоїв наїзд на пішоходів, в результаті чого один з них загинув на місці.

Під час обшуку за місцем проживання одного з фігурантів, правоохоронці вилучили пістолет. Зловмисник придбав і зберігав його без мети.

Відзначимо, що в березні 2020 року прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прокуратура завершила розслідування вбивства двох дівчат у Києві, в якому підозрюються Сергій Ксьондзик і Єлизавета Бершацька.