У Дніпрі закрита п'яною матір'ю на балконі дитина влаштувала пожежу

У Дніпрі на вулиці Ялиновій, 7А чотирирічна дитина влаштувала пожежу в квартирі на другому поверсі будинку.

Мати зачинила хлопчика 2016 року на балконі, щоб він не заважав їй проводити час з друзями. Закривши малюка, жінка разом із співмешканцем і двома гостями розпивала алкоголь, повідомляє "Дніпро оперативний".

Залишившись одна, дитина почала гратися із сірниками і підпалила поліетиленовий пакет. Вогонь перекинувся на стелю приміщення. На місце події прибули рятувальники, які усунули загоряння.

Усі дорослі, які були в квартирі, перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння. Медики, що прибули на виклик, госпіталізували дитину та її матір до дитячого відділення міської лікарні № 9. Інформацію про подію передали до відділу ювенальної превенції.

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