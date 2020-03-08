У Дніпрі закрили аеропорт через небезпеку вибухів

Увечері в суботу, 7 березня, роботу міжнародного аеропорту Дніпра призупинили через боєприпасів часів Другої світової війни.

Організовано охорону місця виявлення та чергування відділення служби пожежної безпеки аеропорту. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій.

У ДСНС надійшла інформація, що в Дніпрі на відомчій території заправної станції міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10).

На території аеропорту Дніпра знайшли боєприпаси 34.ua

Боєприпаси не вилучили у зв'язку з можливим перебуванням в землі інших вибухонебезпечних предметів. Продовження робіт заплановано на 8 березня.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет. Рятувальники Дніпра дали поради.

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