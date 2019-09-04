Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 16:38
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі загорівся водоканал: фото і відео масштабної НС

1.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі сталася пожежа в гаражному боксі на території КП "Дніпроводоканал" на вулиці Генерала Волівача.

Повідомлення про займання надійшло о 7:33 в середу, 4 вересня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На "Дніпроводоканалі" спалахнула пожежа (ілюстрація)

На "Дніпроводоканалі" спалахнула пожежа (ілюстрація)

dnepr.info

Новини
Розплатилися життям: на Київщині спалахнула масштабна пожежа

Повідомляється, що вогонь охопив 300 кв. м.

О 9:20 рятувальники ліквідували пожежу.

Вогонь знищив металопластикові вікна, пошкодив дерев'яні перекриття на даху будівлі та речі побутового вжитку. Загиблих і постраждалих немає.

Новини
Пожежа в дитячому таборі на Прикарпатті: з'явилися подробиці і фото

До гасіння пожежі було залучено 13 співробітників особового складу та 3 одиниці техніки.

Вогонь охопив 300 кв. м

Вогонь охопив 300 кв. м

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 28 серпня сталася пожежа в квартирі в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті постраждали 3 особи, зокрема 8-річна дитина. Дівчинку із задимленого приміщення винесли сусіди ще до прибуття рятувальників.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
ГосЧС пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel