У Дніпрі загорівся водоканал: фото і відео масштабної НС

У Дніпрі сталася пожежа в гаражному боксі на території КП "Дніпроводоканал" на вулиці Генерала Волівача.

Повідомлення про займання надійшло о 7:33 в середу, 4 вересня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На "Дніпроводоканалі" спалахнула пожежа (ілюстрація) dnepr.info

Повідомляється, що вогонь охопив 300 кв. м.

О 9:20 рятувальники ліквідували пожежу.

Вогонь знищив металопластикові вікна, пошкодив дерев'яні перекриття на даху будівлі та речі побутового вжитку. Загиблих і постраждалих немає.

До гасіння пожежі було залучено 13 співробітників особового складу та 3 одиниці техніки.

Вогонь охопив 300 кв. м Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 28 серпня сталася пожежа в квартирі в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті постраждали 3 особи, зокрема 8-річна дитина. Дівчинку із задимленого приміщення винесли сусіди ще до прибуття рятувальників.

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