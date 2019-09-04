У Дніпрі загорівся водоканал: фото і відео масштабної НС

У Дніпрі сталася пожежа в гаражному боксі на території КП "Дніпроводоканал" на вулиці Генерала Волівача.
Повідомлення про займання надійшло о 7:33 в середу, 4 вересня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
На "Дніпроводоканалі" спалахнула пожежа (ілюстрація)
dnepr.info
Повідомляється, що вогонь охопив 300 кв. м.
О 9:20 рятувальники ліквідували пожежу.
Вогонь знищив металопластикові вікна, пошкодив дерев'яні перекриття на даху будівлі та речі побутового вжитку. Загиблих і постраждалих немає.
До гасіння пожежі було залучено 13 співробітників особового складу та 3 одиниці техніки.
Вогонь охопив 300 кв. м
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
До ліквідації пожежі залучили 13 рятувальників
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 28 серпня сталася пожежа в квартирі в п'ятиповерховому житловому будинку. В результаті постраждали 3 особи, зокрема 8-річна дитина. Дівчинку із задимленого приміщення винесли сусіди ще до прибуття рятувальників.
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