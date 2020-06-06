У Дніпрі загорівся дев'ятиповерховий будинок: пожежні врятували трьох дітей

Ігор Кравченко Події 12:33, 6.06.2020

У суботу, 6 червня, в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Праці.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на сходовій клітці між сьомим і восьмим поверхами дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку по зовнішній пожежній драбині врятували чотирьох людей, з них три дитини. На свіже повітря самостійно вийшло 16 чоловік – жителі кімнат з верхніх поверхів.

Пожежа в будинку на проспекті Праці
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в будинку на проспекті Праці
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в будинку на проспекті Праці
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті пожежі вогнем знищено сміття на площі 15 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати за 16 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині чоловік загинув в авто, яке раптово спалахнуло. Автомобіль загорівся посеред вулиці в місті Нікополь.

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