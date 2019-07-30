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У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами: фото та відео

1.3т Читати матеріал російською

У Дніпрі, 30 липня, близько 9:00 загорілася маршрутка з пасажирами в салоні.

Пожежа сталася на 101 маршруті біля Дніпровського національного університету, повідомляє 056 (щоб подивитися фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як стало відомо, загоряння виникло в районі заднього колеса.

У цей момент в салоні знаходилися люди, які самостійно вийшли з маршрутки. На щастя, ніхто не постраждав.

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Загорілася 101 маршрутка

Загорілася 101 маршрутка

Днепр Час

До приїзду рятувальників водій сам намагався загасити загоряння, використавши вогнегасник і воду.

Пожежники прибули на місце події через кілька хвилин і загасили маршрутку.

Загорілася маршрутка

Загорілася маршрутка

056

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на ходу у маршрутки лопнули колеса.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро маршрутка пожежа
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