У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами: фото та відео

У Дніпрі, 30 липня, близько 9:00 загорілася маршрутка з пасажирами в салоні.

Пожежа сталася на 101 маршруті біля Дніпровського національного університету, повідомляє 056 (щоб подивитися фото та відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як стало відомо, загоряння виникло в районі заднього колеса.

У цей момент в салоні знаходилися люди, які самостійно вийшли з маршрутки. На щастя, ніхто не постраждав.

Загорілася 101 маршрутка Днепр Час

До приїзду рятувальників водій сам намагався загасити загоряння, використавши вогнегасник і воду.

Пожежники прибули на місце події через кілька хвилин і загасили маршрутку.

Загорілася маршрутка 056

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на ходу у маршрутки лопнули колеса.

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