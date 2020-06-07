У Дніпрі зафіксували новий смертельний випадок коронавірусу: свіжа статистика

Ігор Кравченко Події 11:50, 7.06.2020

Станом на 7 червня за останню добу в Дніпрі зафіксовано новий смертельний випадок коронавірусу і два нових зараження.

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Всього з початку епідемії в місті зафіксовано 444 хворих на коронавірус, з них 288 вже одужали. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

На даний момент 154 людини перебувають на лікуванні в стаціонарних або амбулаторних умовах. У важкому стані перебувають п'ятеро осіб, з них троє – під апаратом штучної вентиляції легенів. Летальних випадків з початку епідемії – 10.

У Дніпрі зафіксували новий смертельний випадок COVID-19
pravda.com.ua

Де в Дніпрі можна заразитися коронавірусом:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпро за добу виявили три людини з коронавірусом. У той же час 31 чоловік вилікувався від COVID-19.

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