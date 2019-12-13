Вночі 13 грудня в Дніпрі згоріли три автомобілі. Одну з подій зафіксувала камера зовнішнього відеоспостереження. При пожежах постраждали Chevrolet Lacetti, Skoda Octavia і Mazda 6.

Автомобілі буквально згоріли дотла в Новокодацькому, Чечелівському і Соборному районах міста. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі за ніч згоріли 3 авто: палії потрапили на відео Колаж

Всі авто, ймовірно, підпалили зловмисники. Один зі злочинів на вулиці Новошкільній потрапив на відео. На записі видно, як два хлопці обливають капот невідомою рідиною, а потім підпалюють машину. Правоохоронці почали з'ясовувати подробиці того, що сталося.

Один з власників постраждалих машин зазначив, що перший раз поставив машину не там, де зазвичай. Чоловік упевнений, що у нього немає недоброзичливців, які могли зробити подібне.

Варто відзначити, що в Дніпрі регулярно горять автомобілі. Раніше, 21 жовтня, в гаражному кооперативі "Колос-3" вщент згоріли чотири машини. А 24 вересня на вулиці Великій Діївській від вогню постраждали Honda CR-V і Volkswagen Passat.

У Дніпрі спалили автомобілі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

У Дніпрі спалили автомобілі Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі за ніч згоріли 2 авто. Перше загоряння сталося на вулиці Софії Ковалевської, де близько 2:40 загорівся Volkswagen Passat. О 3:45, на житловому масиві Тополя-3, дотла згоріла Toyota Camry.

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