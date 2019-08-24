У Дніпрі за ніч згоріли 2 автомобілі: подробиці

Перше загоряння сталося на вулиці Софії Ковалевської, де близько 2:40 загорівся Volkswagen Passat. О 3:45, на житловому масиві Тополя-3, дотла згоріла Toyota Camry.

На щастя, в обох випадках ніхто не постраждав. Детальніше про це розповів Інформатор Дніпро.

За попередньою інформацією прес-служби ГСЧС в Дніпропетровській області, загоряння Volkswagen Passat сталося в моторному відсіку. Вогонь знищив кабіну і салон легкового авто загальною площею 6 квадратних метров.На місці працювали 6 рятувальників і 1 одиниця техніки 18-ї пожежно-рятувальної частини. Вони локалізували загоряння О 2:55, а повністю ліквідували в 3:16.

Volkswagen Passat Інформатор Дніпро

Toyota Camry вдалося загасити, однак відновлення він, швидше за все, не підлягає. В деталях події будуть розбиратися правоохоронці. Сусіди повідомили, що ніяких чи вибухів не чули.

Toyota Camry згоріла дотла Інформатор Дніпро

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