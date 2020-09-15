У Дніпрі з пожежі в приватному будинку врятували чоловіка. Фото

Аліна Рашевська Події 07:31, 15.09.2020

У Дніпрі на вулиці Старицького 14 вересня трапилася пожежа в приватному будинку.

У вогняній пастці опинився 55-річний чоловік. На місце події направили відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

До прибуття надзвичайників вогонь встиг поширитися на 15 м. кв. Власника житла вивели на вулицю і передали співробітникам швидкої допомоги.

Пожежа знищила меблі та речі домашнього вжитку. На її ліквідацію пішло близько 20 хвилин.

У Дніпрі горів приватний будинок.
Інформатор
Пожежа трапилася на вулиці Старицького.
Інформатор
В результаті постраждав 55-річний чоловік.
Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі охоронці торгового центру кулаками і ногами побили дитину.

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Дніпро Події

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