У Дніпрі з маршрутки на ходу випав чоловік. Відео

У Дніпрі з маршрутки на ходу випав чоловік.

У середу, 2 вересня, в Дніпрі з маршрутного таксі № 156 під час руху випав пасажир.

Інцидент трапився в той момент, коли маршрутка здійснювала поворот. Момент події потрапив на камеру відеореєстратора, відео виклали в Telegram-каналі "Ї****тий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Водій маршрутки не відразу помітив, що сталося і зупинив транспортний засіб, проїхавши кілька метрів. Пасажир, що випав, самостійно піднявся на ноги і повернувся до автобуса.

У коментарі OBOZREVATEL голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий зазначив, що чоловік сам відкрив на ходу двері і внаслідок цього випав із салону.

По медичну допомогу і в поліцію пасажир не звертався. Громадянин поводився неагресивно, але мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром водій намагався втекти і наїхав на поліцейського. Інцидент трапився на автодорозі Кіровоград-Запоріжжя.

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