У Дніпрі з лікарні зник підліток: опубліковані особливі прикмети

Поліція розшукує підлітка, який втік з лікарні в Дніпрі.

Правоохоронці звертаються до громадян і просять повідомити будь-яку відому їм інформацію про місцезнаходження дитини, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліція просить допомогти з пошуками зниклого з лікарні підлітка Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Повідомляється, що Микола Федотов близько 13:30 4 серпня пішов з дитячої лікарні та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 12 років, зріст близько 152 см, худорлявої статури, смаглявий, волосся чорне густе, очі сіро-зеленого кольору, на носі садна.

Був одягнений в штани чорного кольору, футболку синього кольору, кросівки чорного кольору.

При собі не мав мобільного телефону.

Правоохоронці просять при наявності будь-якої інформації про місцезнаходження дитини повідомити за телефонами 102, (099) 089-63-25 або іншим зручним способом.

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