У Дніпрі в'язень побудував фейковий інтернет-бізнес за ґратами

У Дніпрі засуджений продавав товари, яких не існувало, через оголошення в інтернеті. Зловмисник був засуджений на рік позбавлення волі за аналогічний злочин, але не став на шлях виправлення.

Чоловік продовжив обманювати людей навіть тоді, коли перебував за ґратами. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Злочинець побудував бізнес у мережі інтернет на продажу побутової техніки. Покупці перераховували повну передоплату за товар, якого не існувало, на банківський рахунок "бізнесмена". Так в'язень, який обманув 16 потерпілих, "заробив" приблизно 60 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем відбування покарання зловмисника та вилучили банківські картки на ім'я різних осіб, сім-картки, мобільні телефони та гроші.

Злочинцеві вже повідомили про підозру в скоєнні вказаного злочину й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 17 червня прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт щодо шістьох учасників організованої злочинної групи.