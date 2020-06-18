У Дніпрі в'язень побудував фейковий інтернет-бізнес за ґратами

У Дніпрі засуджений продавав неіснуючі товари через оголошення в інтернеті. Зловмисник був засуджений на рік позбавлення волі за аналогічний злочин, але не став на шлях виправлення.

Чоловік продовжив обманювати людей навіть тоді, коли перебував за гратами. Про це повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області.

Злочинець побудував бізнес в мережі інтернет на продажу побутової техніки. Покупці перераховували повну передоплату за товар, якого не існувало, на банківський рахунок "бізнесмена". Так в'язень, який обманув 16 постраждалих, "заробив" близько 60 тисяч гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцем відбування покарання зловмисника та вилучили банківські картки на ім'я різних осіб, сім-карти, мобільні телефони та гроші.

Злочинцеві вже повідомили про підозру у вчиненні вказаного злочину і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування продовжується.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі 17 червня прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт, щодо шістьох учасників організованої злочинної групи.