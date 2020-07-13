У Дніпрі врятували потопаючого чоловіка. Фото

У Шевченківському районі Дніпра 12 липня неподалік від вулиці Січеславська Набережна співробітники ДСНС врятували чоловіка, який впав у воду і не міг самостійно вибратися на берег.

До приїзду надзвичайників містянин не потонув завдяки металевому дроту, за який йому вдалося вхопитися. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибулі на місце виклику водолазно-рятувальна група та чергове відділення другої державної пожежно-рятувальної частини Головного управління витягли чоловіка з води і передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

У Дніпрі врятували потопаючого чоловіка ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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