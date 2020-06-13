У Дніпрі впав величезний металевий резервуар з водою на будмайданчику метро. Відео

У суботу, 13 червня, в Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького на будівельному майданчику станції метро "Історичний музей" звалився металевий резервуар.

Резервуар впав на огорожу і повалив її на проїжджу частину, повідомляє "Інформатор".

Резервуар важить близько півтори тонни. Поліцію і рятувальників до місця не викликали, робітники впоралися своїми силами і поставили конструкцію на місце за допомогою крана і екскаватора.

Величезний металевий резервуар з водою впав на будмайданчику метро Інформатор

За інформацією від міськради Дніпра, резервуар впав не через негоду. Його переставляли з місця на місце, в процесі чого він і завалився на бік. Зараз конструкція лежить на території будівництва, огорожу метро замінили сигнальними стрічками. Місце аварії на проїжджій частині огородили парканом.

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