У Дніпрі Volkswagen не поступився дорогою Chevrolet і спровокував ДТП з постраждалими

У ніч на 26 липня в Дніпрі на вулиці Калиновій сталося ДТП за участю двох легковиків.

Дорогу не поділили Volkswagen і Chevrolet. Про це повідомляє "Інформатор".

ДТП на Калиновій в Дніпрі Информатор

Volkswagen рухався по вулиці Янтарній вгору і не поступився дорогою Chevrolet, який прямував у бік Слобожанського проспекту.

Аварія на Калиновій в Дніпрі інформатор

В результаті зіткнення водій та пасажирка Volkswagen отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Аварія на Калиновій в Дніпрі інформатор

На місці події працювали патруль поліції і медики.

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