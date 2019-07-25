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У Дніпрі Volkswagen не поступився дорогою Chevrolet і спровокував ДТП з постраждалими

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У ніч на 26 липня в Дніпрі на вулиці Калиновій сталося ДТП за участю двох легковиків.

Дорогу не поділили Volkswagen і Chevrolet. Про це повідомляє "Інформатор".

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ДТП на Калиновій в Дніпрі

ДТП на Калиновій в Дніпрі

Информатор

Volkswagen рухався по вулиці Янтарній вгору і не поступився дорогою Chevrolet, який прямував у бік Слобожанського проспекту.

Аварія на Калиновій в Дніпрі

Аварія на Калиновій в Дніпрі

інформатор

В результаті зіткнення водій та пасажирка Volkswagen отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Аварія на Калиновій в Дніпрі

Аварія на Калиновій в Дніпрі

інформатор

На місці події працювали патруль поліції і медики.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Чехії автобус з українцями влетів у поїзд.

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Україна Дніпро
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Дніпро ДТП аварія
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