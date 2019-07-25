У Дніпрі Volkswagen не поступився дорогою Chevrolet і спровокував ДТП з постраждалими

У ніч на 26 липня в Дніпрі на вулиці Калиновій сталося ДТП за участю двох легковиків.
Дорогу не поділили Volkswagen і Chevrolet. Про це повідомляє "Інформатор".
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ДТП на Калиновій в Дніпрі
Информатор
Volkswagen рухався по вулиці Янтарній вгору і не поступився дорогою Chevrolet, який прямував у бік Слобожанського проспекту.
Аварія на Калиновій в Дніпрі
інформатор
В результаті зіткнення водій та пасажирка Volkswagen отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.
Аварія на Калиновій в Дніпрі
інформатор
На місці події працювали патруль поліції і медики.
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