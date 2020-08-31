У Дніпрі вогонь охопив квартиру в багатоповерховому будинку: рятувальники евакуювали людей

У Дніпрі вогонь охопив квартиру в багатоповерховому будинку. ГолосUA

У понеділок, 31 серпня, в Дніпрі по вулиці Кедріна сталося загоряння в 12-поверховому житловому будинку.

Вогонь охопив однокімнатну квартиру на сьомому поверсі, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місце події прибули рятувальники та вивели із задимленого під'їзду на свіже повітря п'ять мешканців будинку.

Також на пожежі постраждала 61-річна жителька квартири, де виникло загоряння. Жінку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння та термічні опіки обличчя. Після огляду працівниками медичного закладу від госпіталізації жінка відмовилася.

У Дніпрі на Кедріна загорілася квартира. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

Відзначимо, що вогонь знищив дерев'яний балкон і речі на площі 7 кв. м.

Вогонь знищив дерев'яний балкон і речі. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

На пожежі постраждала 61-річна жінка. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

До ліквідації пожежі залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

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