У Дніпрі водій врізався в маршрутку і кидався на поліцейських. Фото

У п'яницю, 13 березня, в Дніпрі сталося аварія в районі кільця на Перемозі. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водій автомобіля Daewoo, рухаючись в центр, необережно перебудовувався і допустив зіткнення з маршруткою, повідомляє Дніпро оперативний.

В результаті зіткнення машини отримали пошкодження. Інцидент обійшовся без постраждалих. На місце події прибули поліцейські.

Водій врізався в маршрутку і кидався на поліцейських Дніпро оперативний

Патрульні виявили у водія Daewoo ознаки сп'яніння. Від проходження перевірки на алкоголь він відмовився. У відповідь на пропозицію поїхати в медустанову для огляду водій став поводитися агресивно. Патрульні застосували до нього фізичну силу та спецзасоби.

Водій врізався в маршрутку і кидався на поліцейських Дніпро оперативний

У підсумку на водія склали протоколи за ст.124 (порушення правил дорожнього руху), ч. 1 ст. 130 (водіння в нетверезому вигляді), 260 і 263 КУпАП.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в поліцію зателефонував стурбований чоловік. Він скаржився на дії медиків, які вигнали його з поліклініки і не захотіли перевірити його на коронавірус.

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