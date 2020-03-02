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2 березня • оновлено в 08:15
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Карина Бондаренко

У Дніпрі водій влетів у стовп на швидкості 140 км/год. Відео

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У ніч на понеділок, 2 березня, в Дніпрі на Набережній Перемоги Honda на величезній швидкості влетіла в стовп.

Водій отримав травми, його госпіталізували в лікарню, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, машина рухалася на швидкості більше 140 кілометрів на годину.

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Авто продовжувало їхати, поки не врізалося в стовп. Від сильного удару він нахилився і "ліг" на дерево, яке стояло поруч.

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

У машині спрацювали подушки безпеки. Пасажирів в салоні Honda не було. На місці події працювали правоохоронці.

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі фура при розвороті розчавила автомобіль. Аварія сталася на території авторинку на проспекті Богдана Хмельницького.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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