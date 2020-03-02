У Дніпрі водій влетів у стовп на швидкості 140 км/год. Відео

У ніч на понеділок, 2 березня, в Дніпрі на Набережній Перемоги Honda на величезній швидкості влетіла в стовп.
Водій отримав травми, його госпіталізували в лікарню, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, машина рухалася на швидкості більше 140 кілометрів на годину.
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя. Авто продовжувало їхати, поки не врізалося в стовп. Від сильного удару він нахилився і "ліг" на дерево, яке стояло поруч.
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
У машині спрацювали подушки безпеки. Пасажирів в салоні Honda не було. На місці події працювали правоохоронці.
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
ДТП на Набережній Перемоги у Дніпрі
Інформатор
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі фура при розвороті розчавила автомобіль. Аварія сталася на території авторинку на проспекті Богдана Хмельницького.
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