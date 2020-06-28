У Дніпрі водій влаштував ДТП з двома потерпілими: поліція провела жорстке затримання

У неділю, 28 червня, в Днере на проспекті Яворницького автомобіль Volvo в'їхав в огорожу пам'ятника Слави.

За попередньою інформацією, на повороті водій не впорався з керуванням. В результаті постраждали дві дівчини, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 4:20. Автомобіль на великій швидкості рухався з боку вулиці 6-ї Стрілецької дивізії. На проспекті Яворницького автомобіль врізався в кам'яну огорожу пам'ятника Слави.

Судячи по запаху і неадекватній поведінці, водій був п'яний. У салоні знаходилися дві дівчини, яким знадобилася медична допомога. Під час того, як одній з постраждалих лікарі надавали допомогу, водій намагався втрутитися в процес. За його словами, він хотів допомогти їм.

У Дніпрі водій влаштував ДТП з двома потерпілими Інформатор

Поліцейські зупинили його, попросили не заважати фахівцям і відвели в сторону рукою. Хлопець поводився досить агресивно і пручався поліцейським, штовхнувши одного з них. Патрульним довелося застосувати силу. Його затримали і наділи наручники.

Постраждалих госпіталізували в лікарню. На місці працював слідчий по ДТП, який встановлює всі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль збив мотоцикліста. Чоловік загинув на місці аварії.