У Дніпрі водій викинув з маршрутки хлопця без маски. Відео

Аліна Рашевська Події 18:40, 15.07.2020

У середу, 15 липня, в Дніпрі водій маршрутного таксі силою виставив за двері пасажира без захисної маски.

Інцидент трапився на маршруті №40. Відповідне відео, зняте очевидцями, опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

За словами маршрутника, хлопець не реагував на його зауваження і відмовлявся залишати транспортний засіб самостійно. Попередньо, він знаходився в нетверезому стані.

Як прокоментував OBOZREVATEL голова профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий, водій вже отримав догану, адже не мав права вдаватися до рукоприкладства. Однак ігнорувати порушників карантину також не дозволяється.

"Правильний алгоритм дій в такій ситуації наступний: зупинити машину згідно ПДР, заглушити мотор і спробувати врегулювати конфлікт своїми силами. Якщо не виходить – викликати поліцію", – зазначив Тонконогий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося відео, як в електричці Кам'янське-Дніпро підлітки почали знищувати вагон.

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