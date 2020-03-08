У Дніпрі водій Suzuki дивом врятувався від смертельного зіткнення: відео моменту

У неділю, 8 березня, в Дніпрі на Слобожанському проспекті сталася аварія за участю автомобілів Suzuki і Mazda.

Аварія сталася біля ТЦ "Наша правда". В інциденті постраждала жінка, повідомляє Інформатор.

Автомобіль Mazda рухався по проспекту в бік вулиці Калинової. Біля ТЦ водій вирішив повернути між острівцями безпеки із середньої смуги (цей маневр суперечить знакам на даній ділянці). Водій Suzuki рухався позаду, намагаючись уникнути зіткнення, він вивернув кермо вліво, зніс знак і виїхав на "зустрічку".

ДТП на Слобожанському Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром сталося лобове зіткнення маршрутки і Mazda. У ДТП постраждало 5 осіб.

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