У Дніпрі водій Renault протаранив припарковані авто і втік. Відео

Ігор Кравченко Події 16:16, 16.05.2020

У суботу, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія за участю кількох автомобілів.

Автомобіль Renault Scenic, рухаючись по проспекту в районі зупинки "Комбінат іграшок", вилетів на тротуар і зіткнувся з трьома автомобілями, повідомляє "Днепр оперативный" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, біля якого були припарковані кілька автомобілів.

Водій Renault протаранив припарковані авто
Telegram/Х**вый Днепр

Першим удар на себе прийняв Daewoo Lanos, який отримав значні пошкодження. Два інших автомобіля, Renault Logan і ЗАЗ, отримали незначні пошкодження.

Водій Renault протаранив припарковані авто
Днепр оперативный

Водій Renault Scenic відразу після зіткнення вискочив з машини і зник у дворах. Його розшукує поліція, а автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на мосту Mercedes не впорався з керуванням і врізався в бетонний відбійник. Причиною аварії став відірваний важіль підвіски автомобіля.

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