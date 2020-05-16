У Дніпрі водій Renault протаранив припарковані авто і втік. Відео
У суботу, в Дніпрі на проспекті Олександра Поля сталася аварія за участю кількох автомобілів.
Автомобіль Renault Scenic, рухаючись по проспекту в районі зупинки "Комбінат іграшок", вилетів на тротуар і зіткнувся з трьома автомобілями, повідомляє "Днепр оперативный" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Scenic не впорався з керуванням і вилетів на тротуар, біля якого були припарковані кілька автомобілів.
Першим удар на себе прийняв Daewoo Lanos, який отримав значні пошкодження. Два інших автомобіля, Renault Logan і ЗАЗ, отримали незначні пошкодження.
Водій Renault Scenic відразу після зіткнення вискочив з машини і зник у дворах. Його розшукує поліція, а автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на мосту Mercedes не впорався з керуванням і врізався в бетонний відбійник. Причиною аварії став відірваний важіль підвіски автомобіля.