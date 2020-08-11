У понеділок, 10 серпня, в Дніпрі на вулиці Січових Стрільців від рук водія Mercedes постраждав чоловік, який переводив через дорогу літню городянку.

Дніпрянин перевів бабусю на іншу сторону вулиці, щоб вона встигла сісти в маршрутку № 136. Про це повідомили в Facebook-групі "Автобидло Дніпро".

У Дніпрі водій побив битою чоловіка, який переводив бабусю через дорогу Facebook/"Автобидло Дніпро"

Незважаючи на те, що чоловік переводив пенсіонерку через дорогу не по "зебрі", автомобілісти пішли їм на зустріч і пригальмували. Відзначається, що бабусі було важко дійти до переходу через інвалідність. Зупинилися, щоб їх пропустити, всі, крім водія Mercedes.

Між автомобілістом і чоловіком виник конфлікт, водій почав кричати на городянина. Після він вискочив з авто і розпилив постраждалому в обличчя перцевий балончик. Коли чоловік відвернувся, щоб сховати очі, власник Mercedes двічі вдарив його по спині бейсбольною битою. У потерпілого залишилися великі гематоми.

У Дніпрі водій побив битою чоловіка, який переводив бабусю через дорогу Facebook/"Автобидло Дніпро"

Очевидці події затримали нападника і викликали на місце поліцію. Патрульні супроводили водія до відділення, туди ж поїхали і деякі свідки конфлікту. За словами жінки, яка після брала участь в упізнанні, автомобіліст відразу ж почав каятися у своєму вчинку і все чекав, коли з'явиться адвокат. Слідчий в свою чергу повідомив нападнику, що йому загрожує до шести років в'язниці.

"Слідчий сидів задоволений як слон. Каже - таких лиходіїв треба карати. Йому звичайно нічого не буде, але за гроші. Так і це теж наука", - розповіла очевидиця подій.

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