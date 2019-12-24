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24 грудня • оновлено в 08:48
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Карина Бондаренко

Під Дніпром водій на смерть збив пішохода: фото і відео трагедії 18+

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У понеділок, 23 грудня, на Криворізькому шосе під Дніпром автомобіль Mitsubishi на смерть збив пішохода.

Чоловік йшов по середині дороги на неосвітленій ділянці, повідомляє Інформатор. Також загиблий був одягнений в чорний одяг, тому водій його не помітив (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Смертельна ДТП в Дніпрі

Смертельна ДТП в Дніпрі

Інформатор

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Зніс паркан і вилетів із дороги: у Дніпрі трапилася страшна ДТП

Від отриманих травм чоловік помер на місці. В результаті зіткнення у Mitsubishi пом'яло капот і наскрізь пробило лобове скло. На місце прибула патрульна поліція і слідчі по ДТП.

Увага! фото 18+

Смертельна ДТП в Дніпрі

Смертельна ДТП в Дніпрі

Інформатор

Смертельна ДТП в Дніпрі

Смертельна ДТП в Дніпрі

Інформатор

Смертельна ДТП в Дніпрі

Смертельна ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 22 грудня на вулиці Макарова автомобіль Mitsubishi в'їхав в будівлю і перекинувся. В аварії постраждали всі, хто знаходився в машині.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП пішохід
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