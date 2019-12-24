Під Дніпром водій на смерть збив пішохода: фото і відео трагедії 18+

У понеділок, 23 грудня, на Криворізькому шосе під Дніпром автомобіль Mitsubishi на смерть збив пішохода.

Чоловік йшов по середині дороги на неосвітленій ділянці, повідомляє Інформатор. Також загиблий був одягнений в чорний одяг, тому водій його не помітив (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Смертельна ДТП в Дніпрі Інформатор

Від отриманих травм чоловік помер на місці. В результаті зіткнення у Mitsubishi пом'яло капот і наскрізь пробило лобове скло. На місце прибула патрульна поліція і слідчі по ДТП.

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Смертельна ДТП в Дніпрі Інформатор

Смертельна ДТП в Дніпрі Інформатор

Смертельна ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі 22 грудня на вулиці Макарова автомобіль Mitsubishi в'їхав в будівлю і перекинувся. В аварії постраждали всі, хто знаходився в машині.

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