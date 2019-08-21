У Дніпрі водій елітного авто "протягнув" поліцейського по дорозі: відео з місця НС

У Дніпрі водій автомобіля Jaguar S-Type, якого зупинила поліція, під час спілкування з патрульним різко почав рух і протягнув його за машиною.

Інцидент стався 20 серпня близько 1:30 на Слобожанському проспекті, передає пресслужба поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі водій елітного авто "протягнув" патрульного по дорозі Цензор.НЕТ

Повідомляється, що водія зупинили за порушення правил дорожнього руху.

"Під час спілкування з поліцейським чоловік різко почав рух автомобіля і протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. В результаті співробітник поліції отримав численні забої", – сказано в повідомленні пресслужби.

Після цього водій зник з місця злочину.

По місту було введено оперативний план "Перехоплення".

Незабаром 37-річного порушника затримали і доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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