Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі водій елітного авто "протягнув" поліцейського по дорозі: відео з місця НС

498 Читати матеріал російською

У Дніпрі водій автомобіля Jaguar S-Type, якого зупинила поліція, під час спілкування з патрульним різко почав рух і протягнув його за машиною.

Інцидент стався 20 серпня близько 1:30 на Слобожанському проспекті, передає пресслужба поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі водій елітного авто "протягнув" патрульного по дорозі

У Дніпрі водій елітного авто "протягнув" патрульного по дорозі

Цензор.НЕТ

Повідомляється, що водія зупинили за порушення правил дорожнього руху.

"Під час спілкування з поліцейським чоловік різко почав рух автомобіля і протягнув за собою патрульного, який тримався за водійські двері. В результаті співробітник поліції отримав численні забої", – сказано в повідомленні пресслужби.

Новини
У Дніпрі сталося потрійне ДТП з маршруткою: фото і відео

Після цього водій зник з місця злочину.

По місту було введено оперативний план "Перехоплення".

Незабаром 37-річного порушника затримали і доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції.

Новини
На Дніпропетровщині з лікарні зникла дитина: фото та особливі прикмети

Чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL писав, що правоохоронці затримали двох жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області за підозрою в крадіжці грошей з банківських рахунків українців. Для управління рахунками злочинці використовували мобільні номери, прив'язані до рахунків, а для перевипуску SIM-карт - дані в соціальних мережах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція ПДР транспорт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...