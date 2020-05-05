У Дніпрі вночі згорів величезний магазин одягу: моторошні фото і відео

Карина Бондаренко Події 09:27, 5.05.2020

У вівторок, 5 травня, в Дніпрі на провулку Крушельницької спалахнула пожежа в магазині одягу і продовольчих товарів "Mega Sale".

Вогонь охопив приміщення площею 450 кв. метрів, повідомляє пресслужба Головного управління з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Магазин знаходився в окремо розташованій одноповерховій будівлі з металопластику. В результаті пожежа знищила практично весь товар і внутрішню обшивку.

Займання гасили 13 рятувальників більше години. Загиблих і постраждалих немає. Причина спалаху поки невідома.

У Дніпрі згорів магазин
dp.dsns.gov.ua
У Дніпрі згорів магазин
dp.dsns.gov.ua
У Дніпрі згорів магазин
dp.dsns.gov.ua
У Дніпрі згорів магазин
dp.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, фельдшер з Дніпра Дмитро Винниченко показав нарахування зарплати, за яким видно, що одне добове чергування медика оцінюють в 250 гривень.

Коментувати
Дніпро Події

Дивіться також

Єрмак розповів, хто буде представником від окупованого Донбасу

Решающий вклад Украины в победу над нацизмом. Небесный Украинский фронт

Чим відомий український "масковий король" Баум: два громадянства, "контрабанда авто" й азартні ігри

Кабмін продовжив карантин до 22 травня, але дещо послабив: що зміниться

НАБУ відкрило провадження проти Венедіктової за позовом Стерненка