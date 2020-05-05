У Дніпрі вночі згорів величезний магазин одягу: моторошні фото і відео

У вівторок, 5 травня, в Дніпрі на провулку Крушельницької спалахнула пожежа в магазині одягу і продовольчих товарів "Mega Sale".

Вогонь охопив приміщення площею 450 кв. метрів, повідомляє пресслужба Головного управління з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Магазин знаходився в окремо розташованій одноповерховій будівлі з металопластику. В результаті пожежа знищила практично весь товар і внутрішню обшивку.

Займання гасили 13 рятувальників більше години. Загиблих і постраждалих немає. Причина спалаху поки невідома.

У Дніпрі згорів магазин dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі згорів магазин dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі згорів магазин dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі згорів магазин dp.dsns.gov.ua

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