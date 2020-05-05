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5 травня • оновлено в 11:37
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі вночі згорів величезний магазин одягу: моторошні фото і відео

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У вівторок, 5 травня, в Дніпрі на провулку Крушельницької спалахнула пожежа в магазині одягу і продовольчих товарів "Mega Sale".

Вогонь охопив приміщення площею 450 кв. метрів, повідомляє пресслужба Головного управління з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Магазин знаходився в окремо розташованій одноповерховій будівлі з металопластику. В результаті пожежа знищила практично весь товар і внутрішню обшивку.

Займання гасили 13 рятувальників більше години. Загиблих і постраждалих немає. Причина спалаху поки невідома.

У Дніпрі згорів магазин

У Дніпрі згорів магазин

dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі згорів магазин

У Дніпрі згорів магазин

dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі згорів магазин

У Дніпрі згорів магазин

dp.dsns.gov.ua

У Дніпрі згорів магазин

У Дніпрі згорів магазин

dp.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, фельдшер з Дніпра Дмитро Винниченко показав нарахування зарплати, за яким видно, що одне добове чергування медика оцінюють в 250 гривень.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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