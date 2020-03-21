У Дніпрі власники елітних машин влаштували аварію під час нічних гонок на мосту

Вночі 21 березня в Дніпрі водії дорогих авто влаштували дорожньо-транспортну пригода на Кайдакському мосту.

Водії кількох дорогих авто влаштували гонки прямо на Кайдакському мосту. В результаті сталася аварія, кілька машин були розбиті, повідомляє Дніпро оперативний.

Пошкоджені авто відвіз евакуатор. Очевидці повідомляють про машинах Mustang.

Власники елітних машин влаштували аварію Скріншот з відео

Власники елітних машин влаштували аварію Дніпро оперативний

Власники авто мають намір врегулювати ситуацію. Очікується реакція на гонки посеред Кайдацького мосту від представників поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі сплячий водій Volkswagen влаштував серйозне ДТП. Іномарка виїхала на зустрічну смугу, після чого вилетіла на узбіччя і врізалася в дерево.

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