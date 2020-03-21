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21 березня • оновлено в 12:46
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Ігор Кравченко

У Дніпрі власники елітних машин влаштували аварію під час нічних гонок на мосту

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Вночі 21 березня в Дніпрі водії дорогих авто влаштували дорожньо-транспортну пригода на Кайдакському мосту.

Водії кількох дорогих авто влаштували гонки прямо на Кайдакському мосту. В результаті сталася аварія, кілька машин були розбиті, повідомляє Дніпро оперативний.

Пошкоджені авто відвіз евакуатор. Очевидці повідомляють про машинах Mustang.

Власники елітних машин влаштували аварію

Власники елітних машин влаштували аварію

Скріншот з відео

Власники елітних машин влаштували аварію

Власники елітних машин влаштували аварію

Дніпро оперативний

Власники авто мають намір врегулювати ситуацію. Очікується реакція на гонки посеред Кайдацького мосту від представників поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі сплячий водій Volkswagen влаштував серйозне ДТП. Іномарка виїхала на зустрічну смугу, після чого вилетіла на узбіччя і врізалася в дерево.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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