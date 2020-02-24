У понеділок, 24 лютого, в Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова неподалік від школи №89 пролунала серія пострілів.

За попередньою інформацією, невідомі відкрили вогонь по співробітниках поліції, після чого зникли з місця. У місті відразу ж ввели план-перехоплення "Сирена", передає Інформатор.

Перестрілка в Дніпрі Дніпро оперативний

Повідомляється, що патрульні зупинили два автомобілі Mercedes GL-class. Незабаром на місце під'їхали невідомі на Toyota Land Cruiser, після чого відкрили стрілянину. Прозвучали кілька пострілів, які серйозно налякали людей. Попередньо відомо про трьох постраждалих: двоє отримали поранення ніг, у третього - поранення шиї.

Автомобіль Toyota Land Cruiser зник з місця злочину. Два "Геліка" залишилися на зупинці.

На даний момент поліція проводить операцію із затримання зловмисників. Причина конфлікту залишається невідомою.

Перестрілка в Дніпрі Дніпро оперативний

Перестрілка в Дніпрі Дніпро оперативний

Перестрілка в Дніпрі інформатор

Перестрілка в Дніпрі інформатор

Перестрілка в Дніпрі інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Львові озброєні злочинці посеред вулиці викрали перехожого. Невідомі зробили кілька пострілів, помістили чоловіка в багажник Chevrolet і поїхали в невідомому напрямку в супроводі позашляховика BMW.

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