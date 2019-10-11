У Дніпрі влаштували масштабну облаву на грабіжників: відео

Увечері 10 жовтня у Дніпрі поліція впіймала банду, яка грабувала жінок. У затриманні брали участь п'ять патрульних екіпажів.

Все це відбувалося на очах у місцевих жителів на вулиці Робітничій, повідомляє Інформатор. Двоє чоловіків можуть бути причетні відразу до декількох пограбувань (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У поліції розповіли, що в цей день на лінію "102" надійшло кілька повідомлень про грабежі. Жінки розповідали, що до них на вулиці підбігав чоловік, зривав золоту прикрасу і тікав.

У Дніпрі влаштували масштабну облаву на грабіжників Інформатор

"Варто зазначити, що всі постраждалі описували одяг грабіжників по-різному. За нашою інформацією, вони їздили по місту, зривали ланцюжки і перевдягалися, що помітно ускладнювало їхні пошуки. Також відомо, що обидва затриманих раніше мали судимості", – повідомив заступник командира 2-го батальйону патрульної поліції Михайло Горобцов.

Правоохоронці виявили всі вкрадені золоті прикраси в автомобілі зловмисників. Постраждалі жінки впізнали свої речі та нападників. Затриманих доправили у райвідділ для з'ясування деталей події.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донецькому шосе у Дніпрі Opel збив двох людей на пішохідному переході. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували.

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