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26 лютого • оновлено в 12:15
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У Дніпрі влаштували бійку зі стріляниною посеред вулиці. Фото

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У Дніпрі 25 лютого на проспекті Богдана Хмельницького перепалка між двома групами молодих людей переросла в бійку зі стріляниною.

Інцидент трапився близько 22:00 біля ТЦ "Терра". Дебоширів розбороняли поліцейські, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

24 канал

За попередньою інформацією, конфлікт між двома компаніями трапився під час спільного відпочинку. У якийсь момент одна група почала викрикувати на адресу іншої образи, що і спровокувало бійку. В її ході бійки один з учасників дістав стартовий пістолет і зробив постріл в повітря. Очевидці одразу ж викликали на місце поліцію.

В результаті конфлікту ніхто серйозно не постраждав - все обійшлося незначними саднами і синцями. Як з'ясувалося, той, хто стріляв, мав при собі дозвіл на носіння зброї. У деталі події розбиралися правоохоронці.

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

інформатор

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

інформатор

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

інформатор

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

Бійка зі стріляниною в Дніпрі

інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова неподалік від школи №89 невідомі відкрили вогонь по співробітниках поліції і бізнесменові Ельтону Вахидову, після чого зникли з місця. У місті відразу ж ввели план-перехоплення "Сирена".

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Україна Дніпро
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