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У Дніпрі виявили труп зі зламаною рукою: моторошні фото

1.5т Читати матеріал російською

У Дніпрі, 17 серпня, близько 22:00 на проспекті Гагаріна виявили труп.

Чоловік лежав під одним з багатоповерхових будинків, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На місце події прибули медики, які побачили чоловіка, що лежав під одним з багатоповерхових будинків з відкритим переломом руки.

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Труп чоловіка

Труп чоловіка

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Йому нічим не можна було допомогти і лікарі констатували смерть.

Потім приїхали поліція і слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, померлий чоловік був бездомним.

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Правоохоронні органи з'ясовують всі обставини події.

ОБЕРЕЖНО! ФОТО 18+

Труп на проспекті Гагаріна

Труп на проспекті Гагаріна

Інформатор

Труп на проспекті Гагаріна

Труп на проспекті Гагаріна

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі жінка виявила у себе вдома бездиханні тіла свого сина і його товариша.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
чоловік
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Упал, не очнулся,гипс )))
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