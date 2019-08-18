У Дніпрі виявили труп зі зламаною рукою: моторошні фото

У Дніпрі, 17 серпня, близько 22:00 на проспекті Гагаріна виявили труп.

Чоловік лежав під одним з багатоповерхових будинків, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На місце події прибули медики, які побачили чоловіка, що лежав під одним з багатоповерхових будинків з відкритим переломом руки.

Труп чоловіка Info-farm

Йому нічим не можна було допомогти і лікарі констатували смерть.

Потім приїхали поліція і слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, померлий чоловік був бездомним.

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Правоохоронні органи з'ясовують всі обставини події.

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Труп на проспекті Гагаріна Інформатор

Труп на проспекті Гагаріна Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі жінка виявила у себе вдома бездиханні тіла свого сина і його товариша.

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