У Дніпрі виявили нові випадки зараження COVID-19: актуальна статистика

Станом на ранок 19 липня в Дніпрі коронавірусом заразилися 573 людини, четверо з них – за останню добу.

На даний момент на лікуванні знаходиться 60 осіб. 33 пацієнта отримують його стаціонарно, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

На сьогодні в украй важкому стані пацієнтів немає. Перемогти хворобу вдалося 513 жителям Дніпра. 11 заражених COVID-19 померли.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі зафіксували новий випадок смерті від коронавірусу. Таким чином, на сьогоднішній день число померлих від COVID-19 в Дніпропетровській області зросло до 25 осіб.