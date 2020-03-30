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30 березня • оновлено в 14:53
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Аліна Рашевська

У Дніпрі винесли жорсткий вирок трьом злочинцям, які вбили чоловіка заради телефону

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Бабушкінський районний суд міста Дніпро визнав винними трьох місцевих жителів в розбійному нападі та вбивстві людини з особливою жорстокістю.

У квітні 2016 року біля будівлі школи двоє хлопців разом з приятелькою побили перехожого і викрали у нього телефон. Не зумівши розблокувати його через PIN-код, зловмисники повернулися на місце злочину і завдали потерпілому множинні удари ногами, палицями і ножем по тілу, від яких він невдовзі помер, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Суд призначив обом чоловікам покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх спільниця проведе за гратами 12 років.

У Дніпрі винесли жорсткий вирок трьом вбивцям

У Дніпрі винесли жорсткий вирок трьом вбивцям

Подробиці

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця. Його підозрюють у хуліганстві.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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