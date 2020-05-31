У Дніпрі викликали рятувальників до чоловіка, який тримав в руках змію

Ігор Кравченко Події 10:49, 31.05.2020 Оновлено: 11:30, 31.05.2020

У суботу, 30 травня, в Дніпрі в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення, що на житловому масиві "Тополя-3" людина сидить біля багатоповерхового будинку і тримає змію на руках.

По прибуттю до місця події, рятувальники з'ясували, що чоловік орієнтовно в стані алкогольного сп'яніння сидить біля багатоповерхівки і тримає на руках плазуна довжиною орієнтовно один метр. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Співробітники аварійно-рятувального підрозділу за допомогою спеціального інструменту вилучили неотруйного плазуна у чоловіка і випустили на волю за межами міста.

Чоловік тримав змію в руках
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі змії заполонили набережну. Представників плазунів регулярно спостерігають на території від Фестивального причалу і до повороту на Новий міст.

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