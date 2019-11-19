У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік: перші деталі й фото з місця НП

У Дніпрі 19 листопада приблизно о 6:00 вранці біля житлового будинку на вулиці Гладкова вибухнула граната.

Внаслідок детонації 44-річний чоловік отримав несумісні з життям травми. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік Колаж

Стурбовані ляскотом невідомого походження мешканці будинку викликали на місце поліцію. Правоохоронці виявили у дворі бездиханне тіло чоловіка. Поліцейським вдалося встановити його особу. Як стало відомо, померлим є місцевий житель 1975 року народження.

За цим фактом відкрили кримінальні провадження за статтями 263 і 115. Слідство розглядає самогубство як основну версію трагедії.

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У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік Інформатор

У Дніпрі від вибуху гранати загинув чоловік Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі чоловік випав з вікна 11 поверху. На допомогу потерпілому викликали швидку, однак він помер до приїзду медиків.

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