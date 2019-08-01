У Дніпрі велосипедист потрапив під колеса ВАЗ: відео жахливої ДТП

У Дніпрі на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Гоголя зіткнулися велосипед і ВАЗ.

Інцидент стався вранці 1-го серпня. Про це повідомляє "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскоролльте до кінця сторінки).

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Відомо, що велосипедист їхав вниз по Паторжинського. Автомобіль повертав на вулицю Гоголя і рухався в сторону проспекту Яворницького. На перехресті сталося зіткнення.

В аварії ніхто не постраждав. Велосипедист отримав поранення легкого ступеня тяжкості.

На місце події викликали поліцію і "швидку допомогу".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами.

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