У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку: фото і відео жахливої ДТП

У Дніпрі, на вул. Марії Лисиченко зіткнулися ВАЗ і вантажівка Mercedes, в результаті чого водій легкового автомобіля загинув.
ДТП сталася вранці, 6 жовтня, передає "Інформатор".
У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку
Інформатор
За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ рухався з боку вул. Калинової та на повороті пішов у занос.
Легковик вилетів на зустрічну смугу і врізалась у вантажівку.
Водії автомобілів, знаходилися поряд, спробували допомогти потерпілому, проте він помер на місці.
Обставини і причини ДТП встановлює поліція.
ВАЗ пішов у занос і вилетів на зустрічну смугу
Інформатор
Водій легкового авто не вижив
Інформатор
У причинах ДТП розбирається поліція
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб в лоб" зіткнулися маршрутне таксі №254 та автомобіль Daewoo Lanos. В результаті події постраждали 8 осіб, в тому числі і водій легковика.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал