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6 жовтня • оновлено в 17:51
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У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку: фото і відео жахливої ДТП

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У Дніпрі, на вул. Марії Лисиченко зіткнулися ВАЗ і вантажівка Mercedes, в результаті чого водій легкового автомобіля загинув.

ДТП сталася вранці, 6 жовтня, передає "Інформатор".

У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку

У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку

Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ рухався з боку вул. Калинової та на повороті пішов у занос.

Легковик вилетів на зустрічну смугу і врізалась у вантажівку.

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Водії автомобілів, знаходилися поряд, спробували допомогти потерпілому, проте він помер на місці.

Обставини і причини ДТП встановлює поліція.

ВАЗ пішов у занос і вилетів на зустрічну смугу

ВАЗ пішов у занос і вилетів на зустрічну смугу

Інформатор

Водій легкового авто не вижив

Водій легкового авто не вижив

Інформатор

У причинах ДТП розбирається поліція

У причинах ДТП розбирається поліція

Інформатор

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Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб в лоб" зіткнулися маршрутне таксі №254 та автомобіль Daewoo Lanos. В результаті події постраждали 8 осіб, в тому числі і водій легковика.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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