У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку: фото і відео жахливої ДТП

У Дніпрі, на вул. Марії Лисиченко зіткнулися ВАЗ і вантажівка Mercedes, в результаті чого водій легкового автомобіля загинув.

ДТП сталася вранці, 6 жовтня, передає "Інформатор".

У Дніпрі ВАЗ влетів у вантажівку Інформатор

За попередньою інформацією, автомобіль ВАЗ рухався з боку вул. Калинової та на повороті пішов у занос.

Легковик вилетів на зустрічну смугу і врізалась у вантажівку.

Водії автомобілів, знаходилися поряд, спробували допомогти потерпілому, проте він помер на місці.

Обставини і причини ДТП встановлює поліція.

ВАЗ пішов у занос і вилетів на зустрічну смугу Інформатор

Водій легкового авто не вижив Інформатор

У причинах ДТП розбирається поліція Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб в лоб" зіткнулися маршрутне таксі №254 та автомобіль Daewoo Lanos. В результаті події постраждали 8 осіб, в тому числі і водій легковика.

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