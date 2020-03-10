У Дніпрі вантажівка збила жінку на "зебрі": відео моменту аварії

У вівторок, 10 березня, в Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вулиці Шолохова вантажівка Renault Magnum скоїла наїзд на пенсіонерку.

Аварія трапилася на пішохідному переході близько 11:01. В результаті зіткнення жінка отримала серйозні травми, повідомляє Дніпро оперативний (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що потерпіла рухалася на зелений сигнал світлофора. Повертаючи на Донецьке шосе, водій фури зупинився, щоб пропустити пішоходів, однак через відсутність огляду не помітив пенсіонерку.

У Дніпрі вантажівка збила жінку на "зебрі" newsroom.kh.ua

З діагностованим на місці переломом ноги жінку забрала швидка до лікарні №6. На місці аварії працювали правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на трасі біля в'їзду в Запорізьку область 8 березня автомобіль Geely зачепив ЗАЗ, виїхав на узбіччя та перекинувся. В результаті машина задимілась.

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