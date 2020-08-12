У Дніпрі вантажівка врізалася в трамвай: постраждала жінка. Фото

Софія Закревська Події 17:50, 12.08.2020

У середу, 12 серпня, в Дніпрі на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Марії Кюрі в трамвай № 1 врізалася фура.

Під час зіткнення вантажівка MAN здійснювала поворот з проспекту. Трамвай рухався з боку центру міста, повідомляє "Дніпро оперативний".

У Дніпрі вантажівка врізалася в трамвай: постраждала жінка
Дніпро оперативний

Попередньо відомо, що 31-річний водій фури не помітив трамвай. У результаті ДТП постраждала 60-річна жінка. Її госпіталізували до міської лікарні № 16 з підозрою на забій плеча.

Через аварію рух електротранспорту було призупинено, утворився великий затор з трамваїв.

У Дніпрі вантажівка врізалася в трамвай: постраждала жінка
Дніпро оперативний
У Дніпрі вантажівка врізалася в трамвай: постраждала жінка
Дніпро оперативний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі фура після ДТП вилетіла в кювет, водій дивом врятувався.

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Дніпро Події

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