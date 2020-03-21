У Дніпрі вантажівка провалилася під асфальт. Відео

У суботу, 21 березня, в Дніпрі на вулиці Академіка Чекмарьова під вантажівкою КрАЗ провалився асфальт.

На місці працюють комунальники і аварійна служба. В інциденті ніхто не постраждав, повідомляє "Інформатор".

Під'їзди до вулиці з проспекту Гагаріна та Героїв Крут перекрили сигнальними стрічками і знаками. Вантажівку дістали з ями за допомогою крана. Співробітники КП "Дніпроводоканал" відкачали воду.

На вулиці Академіка Чекмарьова під вантажівкою КрАЗ провалився асфальт Інформатор

На вулиці Академіка Чекмарьова під вантажівкою КрАЗ провалився асфальт Інформатор

Найближчим часом проїзд по вулиці Академіка Чекмарьова неможливий. За попередньою інформацією, причиною аварії став підмив грунтів під асфальтом.

Раніше OBOZREVATEL писав, що вулиці Дніпра обробили від коронавируса. Рятувальники провели розпорошення спеціального дезинфікуючого розчину по головних вулицях міста.

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