У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку з людьми: постраждали 9 осіб. Фото і відео

У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку з людьми. Колаж

У вівторок, 11 серпня, в Дніпрі на вулиці Павлова вантажний автомобіль влетів у приміську маршрутку.

Водій ваговоза не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, в результаті чого трапилося зіткнення. За попередньою інформацією, в результаті ДТП постраждали дев'ять осіб, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку з людьми Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

У Дніпрі вантажівка протаранила маршрутку з людьми Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Потерпілих госпіталізували до міської лікарні №16. На даний момент на місці аварії працюють правоохоронці. Проїзд даною дорогою повністю перекритий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі на вулиці Андрія Сахарова на смерть збили пішохода.