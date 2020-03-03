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3 березня • оновлено в 16:21
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У Дніпрі вантажівка протаранила дві маршрутки з пасажирами: є постраждалі

1.2т
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У вівторок, 3 березня, в Дніпрі на вулиці Космічній вантажівка протаранила дві маршрутки з пасажирами.

Подія трапилася на одній із зупинок громадського транспорту. В аварії постраждала жінка і 10-річна дитина, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, у маніпулятора на ходу повернулася стріла і пробила кузова маршруток. На місці події працюють правоохоронці. Обох пасажирів з місця ДТП забрала швидка допомога.

ДТП на Космічній в Дніпрі

ДТП на Космічній в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Космічній в Дніпрі

ДТП на Космічній в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Космічній в Дніпрі

ДТП на Космічній в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Космічній у Дніпрі

ДТП на Космічній у Дніпрі

Інформатор

ДТП на Космічній в Дніпрі

ДТП на Космічній в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Космічній в Дніпрі

ДТП на Космічній в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Космічній в Дніпрі

ДТП на Космічній в Дніпрі

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, на вулиці Байкальській в Дніпрі екскаватор збив жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Аварія сталася в декількох метрах від пішохідного переходу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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