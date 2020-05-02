У Дніпрі вантажівка на пішохідному переході збив двох чоловіків: відео моменту

У суботу, 2 травня, в Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка збила двох чоловіків, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Один з них отримав легкі травми і від госпіталізації відмовився, другого чоловіка з місця аварії забрала швидка допомога, повідомляє "Інформатор".

Вантажівка MAN їхав по Донецькому шосе в крайній лівій смузі. Двоє чоловіків переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Автомобілі, які їхали в правому і середньому ряду зупинилися, щоб пропустити чоловіків, проте водій вантажівки продовжив рух.

Вантажівка на пішохідному переході збив двох чоловіків Інформатор

Обидва пішохода помітили машину в останній момент, тому не встигли відскочити в сторону.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра зіткнулися дві іномарки. В аварії постраждав один пасажир.