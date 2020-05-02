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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

У Дніпрі вантажівка на пішохідному переході збив двох чоловіків: відео моменту

1.5т
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У суботу, 2 травня, в Дніпрі на Донецькому шосе вантажівка збила двох чоловіків, які переходили дорогу по пішохідному переходу.

Один з них отримав легкі травми і від госпіталізації відмовився, другого чоловіка з місця аварії забрала швидка допомога, повідомляє "Інформатор".

Вантажівка MAN їхав по Донецькому шосе в крайній лівій смузі. Двоє чоловіків переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Автомобілі, які їхали в правому і середньому ряду зупинилися, щоб пропустити чоловіків, проте водій вантажівки продовжив рух.

Вантажівка на пішохідному переході збив двох чоловіків

Вантажівка на пішохідному переході збив двох чоловіків

Інформатор

Обидва пішохода помітили машину в останній момент, тому не встигли відскочити в сторону.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в центрі Дніпра зіткнулися дві іномарки. В аварії постраждав один пасажир.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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