У Дніпрі вандали трощили новий парк Гагаріна: фото

У ніч на 19 вересня в Дніпрі вандали пошкодили 8 нових урн в реконструйованому парку Гагаріна, який відкрили тиждень тому.

Відомо, що шість молодих хлопців трощили парк близько третьої ночі. Про це повідомили на сторінці Gagarin Park в Facebook.

У Дніпрі вандали зіпсували урни в парку Гагаріна інформатор

"Полагодили. Теорія "розбитих вікон" не пройде. Звернулися в поліцію з приводу вандалізму і хуліганства", - написали на сторінці.

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі скасують дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі. Зміни торкнуться і іншого транспорту.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!