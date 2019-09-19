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19 вересня • оновлено в 17:17
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У Дніпрі вандали трощили новий парк Гагаріна: фото

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У ніч на 19 вересня в Дніпрі вандали пошкодили 8 нових урн в реконструйованому парку Гагаріна, який відкрили тиждень тому.

Відомо, що шість молодих хлопців трощили парк близько третьої ночі. Про це повідомили на сторінці Gagarin Park в Facebook.

У Дніпрі вандали зіпсували урни в парку Гагаріна

У Дніпрі вандали зіпсували урни в парку Гагаріна

інформатор

"Полагодили. Теорія "розбитих вікон" не пройде. Звернулися в поліцію з приводу вандалізму і хуліганства", - написали на сторінці.

У Дніпрі вандали трощили новий парк Гагаріна: фото

Інформатор

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У Дніпрі вандали трощили новий парк Гагаріна: фото

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі скасують дві популярні маршрутки. Рішення про ліквідацію маршруток планується винести на засідання міського виконкому в Дніпрі. Зміни торкнуться і іншого транспорту.

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Україна Дніпро
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