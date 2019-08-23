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У Дніпрі вандали осквернили розстріляних людей: в мережі обурені. Фото

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Нещодавно в Дніпрі в сквері Героїв встановили металеві конструкції у вигляді фігур розстріляних людей.

В результаті невідомі вандали розмалювали і погнули фігури, повідомила Юлія Дмитрова на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Я б сказала багато про людей, які нас оточують. Але скажу тільки дякую нашим співробітникам УРЕА, які відразу ж відреагували і виправили всі пошкодження. Війна поруч, але не для всіх", – написала дівчина.

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Вандали зіпсували фігури

Вандали зіпсували фігури

Facebook Юлії Дмитрової

У соцмережі люди бурхливо відреагували на подію:

"Пора заводити "Реєстр покидьків", "Війна йде серед нас. Багато хто потребує виховання та освіту... Тому що вони бидло!", "Руки б повідривати...", "Поза сумнівом. У сенсі, вони обсцінні", "Ссучьє!", – пишуть користувачі.

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Вандали зіпсували фігури

Вандали зіпсували фігури

Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури

Вандали зіпсували фігури

Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури

Вандали зіпсували фігури

Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури

Вандали зіпсували фігури

Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури

Вандали зіпсували фігури

Facebook Юлії Дмитрової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з'явилися загадкові фігури розстріляних людей.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
люди
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