Нещодавно в Дніпрі в сквері Героїв встановили металеві конструкції у вигляді фігур розстріляних людей.

В результаті невідомі вандали розмалювали і погнули фігури, повідомила Юлія Дмитрова на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Я б сказала багато про людей, які нас оточують. Але скажу тільки дякую нашим співробітникам УРЕА, які відразу ж відреагували і виправили всі пошкодження. Війна поруч, але не для всіх", – написала дівчина.

Вандали зіпсували фігури Facebook Юлії Дмитрової

У соцмережі люди бурхливо відреагували на подію:

"Пора заводити "Реєстр покидьків", "Війна йде серед нас. Багато хто потребує виховання та освіту... Тому що вони бидло!", "Руки б повідривати...", "Поза сумнівом. У сенсі, вони обсцінні", "Ссучьє!", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Вандали зіпсували фігури Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури Facebook Юлії Дмитрової

Вандали зіпсували фігури Facebook Юлії Дмитрової

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі з'явилися загадкові фігури розстріляних людей.

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